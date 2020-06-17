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С выставкой к юбилею Победы в филиале Центрального военно-морского музея «Подводная лодка Д-2 “Народоволец”» виртуально ознакомились курсанты военно-морских учебных заведений Санкт-Петербурга.

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, mer 17 giugno 2020

17.06.2020 (01:30)

«Они сражались за Родину», так называется выставка, развернутая в филиале Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого «Подводная лодка Д-2 “Народоволец”». Экспозиция выставки посвящена героическим действиям подводников Краснознаменного Балтийского флота в годы Великой Отечественной войны.

Согласно указаний Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова об активизации военно-исторической работы в военно-морских образовательных заведениях, сотни курсантов военно-морских институтов ВУНЦ ВМФ виртуально ознакомились  с уникальными экспонатами выставки.

В преддверии юбилея Победы в филиале  «Подводная лодка Д-2» завершены масштабные ремонтно-реставрационные работы, в результате которых мемориальная  подводная лодка   предстала перед жителями и гостями Санкт-Петербурга в  своем первозданном виде

Представляют выставку заведующий филиалом Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого «Подводная лодка Д-2 “Народоволец”» Кирилл Кондратьев и экскурсовод филиала Геннадий Бугров.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12297651@egNews

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