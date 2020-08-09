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Agenparl

С военными полицейскими в Сибири проведены специальное учение

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 09 agosto 2020

09.08.2020 (12:26)

В Республике Хакасия завершились трехдневные специальные учения военной полиции совместно с подразделением 192-й военной автомобильной инспекции (территориальной), военной комендатуры города Абакан и воинскими частями железнодорожных войск гарнизона.

В ходе учения подразделениями военной полиции отработаны вопросы сопровождения и охраны воинских колон, отражения нападения на колонну диверсионных групп противника, преодоления колонной зараженного участка местности.

В рамках совместного учения особое внимание было уделено взаимодействию военнослужащих военной полиции и военной автоинспекции по организации работы дорожно-патрульной службы на совместных постах ВАИ и ГИБДД в районе расположения подразделений железнодорожных войск.

Отдельно были отработаны практические учебные мероприятия по эвакуации раненых и больных с мест ведения условных боевых действий.

Подразделения военной полиции обеспечивают безопасность в ходе массовых мероприятий с участием военнослужащих, а также производят конвоирование нарушителей и, в случае необходимости, охрану военных объектов.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12306128@egNews

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