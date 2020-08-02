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Agenparl

Сухопутная и авиационная техника ЮВО доставлена на «Самбекские высоты» для военно-технического форума «Армия-2020»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 02 agosto 2020

02.08.2020 (12:56)

Вся техника Южного военного округа (ЮВО), задействованная в статическом и динамическом показах, доставлена к месту проведения Международного военно-технического форума «Армия-2020» в Ростовской области на «Самбекские высоты».

На площадках статической выставки будет представлено более 100 единиц современного вооружения и военной техники ЮВО, в том числе 4 воздушных судна Ми-35, Ми-8, Ми-24, Ми-26, новейший зенитный ракетный комплекс СОУ «БУК-М3», оперативно-тактический комплекс «Искандер», станция радиопомех АСП БМ «Ртуть», зенитный ракетный комплекс «ТОР-М-2У», бронеавтомобиль «Тигр», станция обнаружения и целеуказания «Купол», многофункциональный комплекс беспилотной авиации «Орлан-10» и «Элерон-3», 152-мм самоходная артиллерийская установка «Мста-С», а также более 80 образцов стрелкового оружия и средств ближнего боя подразделений родов войск и специальных войск.

Основными целями форума являются стимулирование инновационного развития оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, деятельности перспективных специалистов научно-исследовательских организаций, укрепление сотрудничества с предприятиями и организациями промышленности, а также популяризация службы в Вооруженных силах РФ и патриотическое воспитание молодежи.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» в ЮВО пройдет с 27 по 29 августа на территории 16 филиалов военно-патриотического парка «Патриот» в 14 субъектах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также на территории российской военной базы в Армении.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12305022@egNews

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