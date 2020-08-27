Суперкомпьютер Военного инновационного технополиса «ЭРА» протестирует лучшие процессоры для нейронных сетей глубокого обучения

(AGENPARL) – MOSCOW, gio 27 agosto 2020

27.08.2020 (23:54)

В рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2020» прошел круглый стол на тему: «Перспективы развития отечественных платформ для обучения глубоких нейронных сетей в интересах создания информационного обеспечения образцов ВВСТ».

Модератором круглого стола выступил заместитель начальника технополиса доктор технических наук, профессор полковник Андрей Морозов. Он и задал предстоящим обсуждениям динамичный и деловой тон. Все выступления участников перекликались друг с другом и перерастали в обсуждения, которые неизменно носили практическую направленность.

Ключевой темой дискуссий стал поиск путей эффективного взаимодействия. Среди разработчиков, участвовавших в обсуждении, сложилась уникальная среда. Находясь иногда в конкурентных отношениях, они развивают свои проекты в постоянном сотрудничестве, обмениваясь опытом, тестируя совместно программные платформы.

Доктор технических наук, профессор Российской академии наук Юрий Визильтер представил собравшимся унифицированную программную платформу для разработки конечно ориентированных программных комплексов.

А представитель технополиса «ЭРА» кандидат технических наук Евгений Назаров рассказал о результатах апробации программной платформы для обучения глубоких нейронных сетей («Платформа-ГНС»).

Полученный опыт побудил представителей разработчиков процессоров прийти к решению об организации совместного тестирования создаваемых процессоров на базе Супер-ЭВМ технополиса. Это позволит наглядно продемонстрировать и сравнить их возможности в равных условиях и погасить взаимные споры создателей микроэлектроники, дав возможность выбрать наиболее эффективные продукты.

Для реализации этого решения специалистам «ЭРЫ» предстоит разработать тестовую систему и установить единую методику для апробации специализированных процессоров. А для этого необходимо будет их обучить. Этим готовы заняться компании-участницы круглого стола.

Встреча получилась очень плодотворной. В ней приняли участие представители НТЦ «Модуль», Фонда перспективных исследований, АО «Кронштадт», АО «Концерн «Вега» и компании IVA «Cognitive».

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12310458@egNews