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Студентку строительного факультета ПНИПУ наградили персональной стипендией им. Леонида Липатова

by Redazione00

(AGENPARL) – PERM (RUSSIA), mar 28 luglio 2020

Студентку Пермского Политеха Альбину Казаченко наградили персональной стипендией им. Леонида Липатова — заслуженного строителя РФ и почетного гражданина Перми. Ее поощрили за успехи в учебе и отличное прохождение производственной практики. Это решение приняли Совет общества попечителей строительного факультета ПНИПУ и ученый совет факультета. 

Леонид Петрович Липатов — выдающийся организатор строительного производства на Западном Урале, герой социалистического труда, заслуженный строитель РФ, почетный гражданин Перми, кавалер двух орденов Ленина, трех орденов Трудового Красного Знамени, депутат Верховного совета СССР, непосредственный участник строительства многочисленных объектов Закамска, Краснокамска и Чусовского районов. 

Стипендию учредило общество попечителей строительного факультета более 10 лет назад. Ее назначают студентам, которые проявили высокий уровень знаний и организованности при прохождении производственной практики на предприятиях строительной индустрии и в учебе. Стипендию назначают каждый семестр, она составляет 6000 рублей ежемесячно.

Fonte/Source: https://pstu.ru/news/2020/07/28/10683/

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