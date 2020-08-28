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Agenparl

«Стрижи» на форуме «Армия-2020» впервые выполнили пилотаж на девяти МиГ-29

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, ven 28 agosto 2020

28.08.2020 (21:25)

Сегодня на форуме «Стрижи» впервые представили новую пилотажную программу с участием сразу девяти самолетов МиГ-29 (ранее группа демонстрировала пилотаж на шести истребителях)

Пилотажная группа «Русские витязи», в свою очередь, также представила обновленную летную программу. Летчики демонстрировали пилотаж как на недавно полученных Су-35С, так и на Су-30СМ, что подчеркивает профессионализм пилотов, выполняющих фигуры высшего пилотажа в одном строю на разных типах истребителей.

В динамическом показе современной боевой авиации также участвовали фронтовые бомбардировщики Су-34,  ударные вертолеты Ка-52, Ми-35М, транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ, а также пилотажная группа Беркуты на Ми-28Н.

«Стрижи» и «Витязи» выступают на боевых, а не специально подготовленных для воздушного шоу истребителях. На этих же машинах они в рамках боевой подготовки отрабатывают учебно-боевые задачи, в том числе с реальным поражением воздушных и наземных мишеней на военных полигонах.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12310746@egNews

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