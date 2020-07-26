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Home » Специальные комплексы позволили сократить привлечение военной полиции ВВО к охране объектов почти в полтора раза в ходе учения на полигоне Цугол

Специальные комплексы позволили сократить привлечение военной полиции ВВО к охране объектов почти в полтора раза в ходе учения на полигоне Цугол

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 26 luglio 2020

26.07.2020 (04:49)

В ходе проведения двухстороннего тактического учения (Забайкальский край), военнослужащие военной полиции Восточного военного округа обеспечили охрану военных объектов на территории  полигона  «Цугол».

Военнослужащие военной полиции выполнили задачи по обеспечению комплексной безопасности полевых подвижных командных пунктов с использованием современных технических средств охраны.

При решении поставленных задач применялись специальные комплексы, которые позволили сократить привлечение личного состава к охране объектов  почти в полтора раза.

Данное оборудование имеет в комплекте браслет, который часовой надевает на руку. В случае возникновения нештатной ситуации информация поступает на пульт дежурного  по защищенным каналам связи.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12303954@egNews

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