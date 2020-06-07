Специалисты спасательных парашютно-десантных групп Балтийского флота проводят тренировки в Калининградской области

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 07 giugno 2020

07.06.2020 (13:33)

В ходе практических занятий военнослужащие из состава спасательных парашютно-десантных групп авиабазы морской авиации Балтийского флота выполняют парашютные прыжки с самолета Ан-26 по наиболее сложным видам подготовки.

Среди них – десантирование с больших, средних, малых и предельно малых высот (400-200 метров), а также прыжки в сложных метеоусловиях – в условиях ограниченной видимости и порывов ветра более 5 м/с. Кроме того, спасатели дополнительно отрабатывают навыки по приземлению на неподготовленную площадку.

Подобные занятия проводятся не менее 2-х раз в месяц круглый год, в ходе которых спасатели тренируются находить условно потерпевших и оказывать им помощь в самых экстремальных условиях и ситуациях. В частности, отрабатываются навыки обнаружения экипажей самолетов и вертолетов, условно потерпевших крушение, по пеленгу радиомаяка, средствам подачи сигналов индивидуального пользования и специальным сигнальным знакам, и дымам, по вскрытию люков и фонарей кабин, извлечению пострадавших из воздушных судов, оказанию первой помощи и эвакуации различными способами.

Кроме того, специалисты службы проводят обучение летного состава авиабазы морской авиации Балтийского флота по применению средств спасения и жизнеобеспечения личного состава, действиям по вынужденному покиданию воздушного судна в случаях нештатных ситуаций при неисправности воздушного судна. В рамках данных занятий в летнем периоде обучения с лётным составом авиабазы морской авиации Балтийского флота будет совершено более 100 прыжков с парашютом.

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