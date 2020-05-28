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Agenparl

Специалисты РХБ защиты ЮВО провели тренировку под Волгоградом по защите от оружия массового поражения

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, gio 28 maggio 2020

28.05.2020 (10:15)

В Волгоградской области с полком радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты ЮВО проведена комплексная тренировка по РХБ защите пунктов управления в условиях применения противником оружия массового поражения.

По замыслу тренировки, на пункт управления полка поступило донесение о применении противником химического оружия. Штатные расчеты РХБ защиты были приведены в состояние полной боевой готовности. Им была поставлена задача выявить очаг заражения, оценить уровень угрозы и передать информацию об обстановке по каналам связи. Также были выполнены практические действия с расчетами РХБ разведки, в том числе с применением специальных разведывательных химических машин РХМ-6.

Тренировка была проведена с привлечением дежурных смен, что повысило оперативность принятия решений в условиях РХБ заражения.

На занятии были задействованы штатные подразделения РХБ защиты ЮВО, а также около 20 единиц специальной техники.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12294731@egNews

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