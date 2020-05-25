Специалисты РХБ защиты Восточного военного округа продезинфицировали Благовещенский судостроительный завод

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 25 maggio 2020

25.05.2020 (07:03)

Подразделение радиационной химической и биологической защиты Амурского объединения Восточного военного округа провело санитарную обработку Судостроительного завода имени Октябрьской революции, расположенного в г.Благовещенск.

Подразделение в составе четырех расчетов современных станции спецобработки АРС-14КМ совершило марш на расстояние около 300 километров и на месте провело работы по дезинфекции. В течение двух дней проведена обработка цехов и открытой территории завода, общей площадью около 10 тысяч квадратных метров.

Для работ в помещениях были использованы мобильные комплекты ДКВ-1К, а на открытых подъездах и проходах были задействованы машины АРС-14КМ.

Проведенная обработка позволит обезопасить работников завода от заболевания вирусными инфекциями на рабочем месте. Нанесенный раствор, являясь безопасным для человека, сохранит дезинфицирующие свойства длительное время.

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