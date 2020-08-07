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Agenparl

Специалисты противовоздушной обороны ВВО провели учение по уничтожению нестандартных малоразмерных целей в ЕАО

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, ven 07 agosto 2020

07.08.2020 (04:40)

На полигоне в Еврейской автономной области со специалистами противовоздушной обороны (ПВО) мотострелкового соединения Восточного военного округа проведено учение по уничтожению низколетящих малоразмерных целей, имитирующих разведывательные БпЛА нескольких типов.

Учение было организовано с учетом анализа современных войн и вооруженных конфликтов. На тренировках по защите важных объектов, специалисты ПВО отработали вопросы по обнаружению, опознаванию, сопровождению и уничтожению  различного рода низколетящих  малоразмерных целей, имитирующих беспилотную авиацию.

Огонь по обнаруженным целям велся из зенитно-самоходных установок «Шилка». В качестве средств имитации использовались воздушные шары, наполненные летучим газом, а также другие нестандартные воздушные мишени.

В ходе учения подразделения показали высокую выучку и профессионализм. Все цели были обнаружены и нейтрализованы.

Учение проведено в рамках полевого выхода подразделений ПВО объединения, на которое привлечено более 500 военнослужащих и более 50 единиц техники.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12305825@egNews

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