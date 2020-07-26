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Agenparl

Специалисты Международного противоминного центра ВС РФ подготовили операторов для работы на модернизированном многофункциональном робототехническом комплексе разминирования «Уран-6»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 26 luglio 2020
26.07.2020 (10:00)

На базе Международного противоминного центра ВС РФ, расположенного в Подмосковье, завершилась подготовка операторов модернизированного многофункционального робототехнического комплекса разминирования «Уран-6».

К концу года в инженерные войска спланированно к поставке более 20 модернизированных многофункциональных робототехнических комплексов разминирования «Уран-6».

В состав комплекса входит четырехосный автомобиль КамАЗ (для транспортировки «робота-сапера»), оборудованный специальной платформой с системой «мультилифт». Конструкция платформы сокращает время подготовки комплекса к работе до 3-4 минут.

Более 20 военнослужащих, среди которых офицеры, сержанты, а также рядовые контрактной службы от инженерных подразделений Южного и Западного военных округов, а также воинских частей и соединений центрального подчинения в течении двух недель прошли обучение по специальной программе подготовки.

В программе подготовки предусмотрены как теоретические (изучение общего устройства, тактико-технических характеристик) так и практические занятия.

В ходе практических занятий военнослужащие на специализированном полигоне отработали управление робототехническим комплексом для оборудования отвалов различными способами: бульдозерным, ротирующим хватом, а также применение тралового оборудования (бойкового, фрезерного, каткового) для проведения сплошной очистки местности от взрывоопасных предметов (ВОП).

Военнослужащим окончивших курсы были вручены свидетельства на право управления робототехническим комплексом

Справочно: Российские военнослужащие успешно использовали этот сапёрный комплекс для разминирования жилых кварталов сирийских городов в Пальмире, Алеппо и Дейр-эз-Зоре. Робот зарекомендовал себя с лучшей стороны, успешно справлялся с обнаружением и подрывом взрывных устройств, чем была обеспечена безопасность личного состава. Уникальность комплекса в его способности разрушать обнаруженное на местности взрывное устройство или подводить его к подрыву. Оператор управляет комплексом, находясь на расстоянии до 1 км. Это обеспечивает полную безопасность личного состава. “Уран-6” оснащён четырьмя видеокамерами, обеспечивающими круговой обзор. Также его можно “вооружить” пятью различными сменными инструментами (бойковым, катковым и фрезерным тралами, а также бульдозерным отвалом и механическим схватом) для разминирования конкретного вида взрывного устройства или определённой территории. На ровной местности робот способен производить разминирование со скоростью до трёх километров в час.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12303896@egNews

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