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Home » Специалисты железнодорожного соединения ЮВО продолжают работы по подготовке площадок для строительства многофункциональных медицинских центров в Республике Дагестан

Специалисты железнодорожного соединения ЮВО продолжают работы по подготовке площадок для строительства многофункциональных медицинских центров в Республике Дагестан

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 25 maggio 2020

25.05.2020 (07:00)

Личный состав батальона механизации железнодорожного соединения готовит площадки под строительство новых многофункциональных медицинских центров в городах Хасавюрт, Каспийск и Дербент (Республика Дагестан).

В настоящее время военнослужащими выполняются земляные и земельные работы по расчистке местности, выборке и вывозу грунта под разработку и устройство котлованов будущих зданий и планировке территории.

Каждое подразделение обеспечено современной специальной инженерной техникой – экскаваторами, бульдозерами, автокранами, автогрейдерами, автосамосвалами и тягачами КАМАЗ и УРАЛ, а также автотопливозаправщиками и ремонтно-эвакуационными машинами.

Всего к работам в трех населенных пунктах Республики Дагестан на площадках, предназначенных для строительства многофункциональных медицинских центров, привлечены более 70 военнослужащих и 56 единиц специальной техники железнодорожного соединения ЮВО.

По поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина Министерством обороны Российской Федерации на территории Республики Дагестан будут возведены три многофункциональных медицинских центра общей численностью на 200 койко-мест с современным медицинским оборудованием в городах Хасавюрт, Каспийск и Дербент со сдачей до 30 июня 2020 года.

Ранее подразделения железнодорожных войск Вооруженных Сил Российской Федерации обеспечили оперативную подготовку площадок под строительство 16 современных многофункциональных медицинских центров, которые в соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина, были возведены Минобороны России в кратчайшие сроки в 15 регионах Российской Федерации.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12294008@egNews

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