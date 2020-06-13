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Agenparl

Специалисты войск РХБ защиты ЮВО регулярно проводят дезинфекцию мест тренировок парадных расчетов ко Дню Победы

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 13 giugno 2020

13.06.2020 (09:50)

При подготовке к торжественным мероприятиям проводится комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Также подразделения РХБ защиты проводят дезинфекцию транспортных средств, предназначенных для перевозки личного состава, помещений для проживания, все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением военных медиков.

Участников парада ежедневно осматривают специалисты медицинской службы воинских частей с обязательной двукратной термометрией.

Личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, их контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены.

Справочно: Совместные тренировки с участием механизированной колонны на месте проведения парада состоятся 16 и 18 июня, генеральная тренировка военного парада пройдёт 20 июня.

Всего в параде Победы 24 июня в Волгограде примут участие около 1,1 тыс. человек, будет задействовано более 40 единиц военной техники, а также экипажи 14 боевых самолетов и вертолетов ЮВО совершат демонстрационной пролет на предельно допустимых высотах.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12297084@egNews

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