venerdì, Maggio 29, 2020
Breaking News

HIV. UN TEST SEMPLICE E RAPIDO PER I BAMBINI

GOVERNO, CHIGI: FALSI RETROSCENA SUI GIORNALI, SQUADRA È UNITA E COMPATTA, MASSIMA…

SICUREZZA CIBERNETICA NELLA DIFESA NAZIONALE: AUDIZIONE INFORMALE IN 4A COMMISSIONE

RIABILITAZIONE MILITARI PRIMA GUERRA MONDIALE: AUDIZIONI INFORMALI IN 4A COMMISSIONE

ANPAL: GRIBAUDO-NANNICINI (PD), “PARISI DEVE ANDARSENE, INCOMPATIBILE CON PRESIDENZA”

OLAF PLAYS KEY ROLE IN ITALIAN SEIZURE OF NEARLY 55 MILLION CIGARETTES

LE GERUSALEMME D’EUROPA: UNA PENTECOSTE DI SPERANZA E DI PACE

INDAGINE CONOSCITIVA ACCESSO CITTADINI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE: AUDIZIONI IN COMMISSIONE SEMPLIFICAZIONE

IL COMMENTO DI DON FABIO ROSINI AL VANGELO DI DOMENICA 31 MAGGIO…

CONSTRUCTION BEGINS ON DIO’S NEW WHITTINGTON HEADQUARTERS

Agenparl

Специалисты войск РХБ защиты ВВО выполнили 50 процентов от плана работ по дезинфекции города Шимановск Амурской области

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, ven 29 maggio 2020

29.05.2020 (11:20)

Специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Восточного военного округа выполнили половину спланированных работ по дезинфекции города Шимановск Амурской области. Продезинфицированы вокзал, школы, детские сады другие объекты социально-значимые объекты города.  Всего обработано около 100 зданий общей площадью более 22 тысяч квадратных метров.

Для дезинфекции задействованы современные машины АРС-14КМ и мобильные комплекты спецобработки ДКВ-1К. Применяется проверенная рецептура раствора, которая эффективно обеззараживает обрабатываемые поверхности и является безопасной для здоровья человека. Расчеты военнослужащих имеют необходимую квалификацию и значительный опыт. Всего привлечено более 60 военнослужащих и около 30 единиц техники.

 Решение о направлении специалистов принял командующий войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Геннадий Жидко по просьбе руководства региона. Для ликвидации вспышки инфекции сводный отряд военнослужащих РХБ защиты совершил 200-километровый марш.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12294871@egNews

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More