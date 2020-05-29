Специалисты войск РХБ защиты ВВО выполнили 50 процентов от плана работ по дезинфекции города Шимановск Амурской области

(AGENPARL) – MOSCOW, ven 29 maggio 2020

29.05.2020 (11:20)

Специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Восточного военного округа выполнили половину спланированных работ по дезинфекции города Шимановск Амурской области. Продезинфицированы вокзал, школы, детские сады другие объекты социально-значимые объекты города. Всего обработано около 100 зданий общей площадью более 22 тысяч квадратных метров.

Для дезинфекции задействованы современные машины АРС-14КМ и мобильные комплекты спецобработки ДКВ-1К. Применяется проверенная рецептура раствора, которая эффективно обеззараживает обрабатываемые поверхности и является безопасной для здоровья человека. Расчеты военнослужащих имеют необходимую квалификацию и значительный опыт. Всего привлечено более 60 военнослужащих и около 30 единиц техники.

Решение о направлении специалистов принял командующий войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Геннадий Жидко по просьбе руководства региона. Для ликвидации вспышки инфекции сводный отряд военнослужащих РХБ защиты совершил 200-километровый марш.

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