Специалисты Воздушно-десантных войск на форуме «Армия-2020» провели ряд круглых столов по вопросам развития образцов ВВСТ в интересах ВДВ

(AGENPARL) – MOSCOW, ven 28 agosto 2020

28.08.2020 (09:11)

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» участники научно-деловой программы обсудили вопросы создания новых образцов военной автомобильной техники для существующих подразделений Воздушно-десантных войск, а также для подразделений «нового типа».

Целью круглого стола является выработка единого понимания вопросов совершенствования существующих и создания новых образцов военной автомобильной техники, а также определение приоритетных направлений развития, создание инновационных образцов военной автомобильной техники, исходя из стоящих перед Воздушно-десантными войсками задач.

В работе круглого стола приняли участие руководители, инженеры и конструкторы ведущих российских предприятий: ПАО «КАМАЗ», АО «КБП» им. А.Г.Шипунова, ООО «ОКБ Техника», ООО «Интрал РУСС», 21 НИИ Минобороны России.

Благодаря системе видеоконференцсвязи и онлайн-трансляциям в работе круглого стола смогли принять участие профессорско-преподавательский состав и курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова.

Круглые столы, посвященные вопросам развития Воздушно-десантных войск, проходят на базе полигона «Алабино» и Конгрессно-выставочного центра парка «Патриот».

Международный военно-технический форум «Армия-2020» пройдет с 23 по 29 августа.

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