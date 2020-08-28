Специалисты Воздушно-десантных войск на форуме «Армия-2020» провели ряд круглых столов по вопросам развития образцов ВВСТ в интересах ВДВ

(AGENPARL) – MOSCOW, ven 28 agosto 2020
28.08.2020 (09:11)
В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» участники научно-деловой программы обсудили вопросы создания новых образцов военной автомобильной техники для существующих подразделений Воздушно-десантных войск, а также для подразделений «нового типа».
Целью круглого стола является выработка единого понимания вопросов совершенствования существующих и создания новых образцов военной автомобильной техники, а также определение приоритетных направлений развития, создание инновационных образцов военной автомобильной техники, исходя из стоящих перед Воздушно-десантными войсками задач.
В работе круглого стола приняли участие руководители, инженеры и конструкторы ведущих российских предприятий: ПАО «КАМАЗ», АО «КБП» им. А.Г.Шипунова, ООО «ОКБ Техника», ООО «Интрал РУСС», 21 НИИ Минобороны России.
Благодаря системе видеоконференцсвязи и онлайн-трансляциям в работе круглого стола смогли принять участие профессорско-преподавательский состав и курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова.
Круглые столы, посвященные вопросам развития Воздушно-десантных войск, проходят на базе полигона «Алабино» и Конгрессно-выставочного центра парка «Патриот».
Международный военно-технический форум «Армия-2020» пройдет с 23 по 29 августа.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12310524@egNews