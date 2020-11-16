Специалисты военно-клинического госпиталя ВВО в Чите вылечили более 200 жителей Забайкалья от COVID-19

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 16 novembre 2020

16.11.2020 (07:51)

С начала сентября в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Забайкальском крае, по распоряжению Министерства обороны Российской Федерации для лечения гражданского населения г. Чита в военно-клиническом госпитале из 170 перепрофилированных, 80 койкомест было выделено для лечения гражданского населения.

Госпиталь оказывает помощь министерству здравоохранения Забайкальского края в проведении компьютерной томографии (КТ).

Медицинский персонал госпиталя, участвующий в оказании медицинской помощи пациентам с подтвержденным COVID-19, прошел соответствующее обучение и имеет достаточный опыт.

В распоряжении военных медиков имеется самое современное медицинское оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР лаборатория.

Профессиональная работа военных медиков позволяет максимально эффективно оказывать медицинскую помощь больным коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае.

Всего в военно-клиническом госпитале оказана квалифицированная медицинская помощь более двумстам жителям Забайкальского края, проведено более 400 КТ исследований.

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