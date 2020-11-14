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Agenparl

Со связистами дальней авиации провели тренировку по радиосвязи

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 14 novembre 2020

15.11.2020 (00:15)

В Калужской области, на базе авиационного полка дальней авиации, с военнослужащими подразделений связи провели радиотренировку.

Особенностью проводимого комплекса мероприятий являлась отработка нормативов по установлению связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях и обеспечению пунктов управления видео-конференц-связью с использованием современной аппаратуры.

Военнослужащие отработали задачи по организации устойчивой связи с использованием различных каналов связи между пунктами управления и другими абонентами в условиях активной постановки помех и радиоэлектронной борьбы условного противника.

В ходе практической части специалисты связи провели контрольную проверку готовности к работе коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, открытых, закрытых и спутниковых каналов связи к новому учебному году.

К данному мероприятию активно были привлечены молодые младшие специалисты, которые недавно были призваны на военную службу по контракту. Каждый из них не только в теории, но и на практике смог увидеть и принять участие в тренировке.         

Мероприятие прошло согласно плана боевой подготовки соединения, в нем приняло участие более 100 военнослужащих.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12324611@egNews

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