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Agenparl

Сотрудники ЦДРА поздравили коллектив ЦВКГ имени Мандрыка со 101-й годовщиной образования

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 17 maggio 2020

17.05.2020 (12:15)

Музыкальным подарком в форме песни сотрудники Центрального Дома Российской Армии имени М.В.Фрунзе поздравили коллектив Центрального военного клинического госпиталя имени П.В.Мандрыка со 101-й годовщиной со дня образования.

Видеоклип премьеры песни «Исток» был представлен 17 мая на аккаунте ЦДРА в социальной сети. Светлое, трогательное произведение, воспевающее высокое предназначение человека – с момента рождения сеять добро на Земле, написано сотрудниками центрального военного учреждения: художественным руководителем ЦДРА, поэтом Ириной Титовой и начальником студии звукозаписи, композитором Вадимом Яковенко.

Новая песня прозвучала в исполнении молодых, талантливых солистов ансамбля Дома на Суворовской площади, занимающихся творческой деятельностью в режиме самоизоляции. При создании праздничного видеоклипа использовались технологические возможности для синхронизации их голосов.

Этой песней, ставшей музыкальным поздравлением, сотрудники ЦДРА выразили глубокое уважение к благородной миссии военных медиков и поблагодарили коллектив прославленного военного медицинского учреждения за высочайший профессионализм и каждодневный напряженный труд во имя жизни людей на протяжении многих десятков лет.

Центральный военный клинический госпиталь имени П.В.Мандрыка получил рождение в разгар Гражданской войны. Его прообразом стал госпиталь Красного Креста на 50 коек, который был создан в 1919 году при полевом штабе РККА в Серпухове. Особый след в деятельности медучреждения оставил выдающийся хирург Петр Васильевич Мандрыка, благодаря блестящим организаторским способностям которого госпиталь выдвинулся на ведущие места в медицине молодой республики, обеспечивая штаб РККА, Реввоенсовет, военные академии и курсы старшего комсостава. Пройдя славный, более, чем вековой исторический путь, госпиталь по-прежнему является крупнейшим лечебным учреждением Вооруженных Сил Российской Федерации.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12292771@egNews

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