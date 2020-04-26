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Agenparl

Сотрудники музея «Боевой славы Урала» впервые провели онлайн-урок

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 26 aprile 2020

26.04.2020 (13:55)

Сотрудники музея «Боевой славы Урала» окружного дома офицеров Центрального военного округа (ЦВО) первый онлайн-урок по истории Отечества. Об этом сообщил начальник военно-исторического зала окружного дома офицеров Сергей Конов.

«Для подготовки учебного материала сотрудники музея использовали архивные данные и аутентичные исторические предметы, находящиеся в экспозиции военно-исторического зала. Первая онлайн-лекция была посвящена основным этапам Сталинградской битвы и знаменитой обороне дома Павлова», – сказал Сергей Конов.

Также начальник военно-исторического зала окружного дома офицеров ЦВО уточнил, что данные материалы находятся в общем доступе и станут хорошим подспорьем в подготовке к экзаменам и зачетам по Отечественной истории для школьников и занятиям по общественно-государственной подготовке в войсках округа.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12288952@egNews

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