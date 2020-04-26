Сотрудники музея «Боевой славы Урала» впервые провели онлайн-урок

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 26 aprile 2020

26.04.2020 (13:55)

Сотрудники музея «Боевой славы Урала» окружного дома офицеров Центрального военного округа (ЦВО) первый онлайн-урок по истории Отечества. Об этом сообщил начальник военно-исторического зала окружного дома офицеров Сергей Конов.

«Для подготовки учебного материала сотрудники музея использовали архивные данные и аутентичные исторические предметы, находящиеся в экспозиции военно-исторического зала. Первая онлайн-лекция была посвящена основным этапам Сталинградской битвы и знаменитой обороне дома Павлова», – сказал Сергей Конов.

Также начальник военно-исторического зала окружного дома офицеров ЦВО уточнил, что данные материалы находятся в общем доступе и станут хорошим подспорьем в подготовке к экзаменам и зачетам по Отечественной истории для школьников и занятиям по общественно-государственной подготовке в войсках округа.