Сотрудники ВАИ Северного флота провели акцию «Внимание! Дети!»

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 15 novembre 2020
15.11.2020 (22:34)
В главной базе Северного флота – городе Североморске сотрудники 253-й военной автомобильной инспекции (территориальной) Северного флота провели акцию «Внимание, дети!». Целью мероприятия была заявлена подготовка юных жителей военного гарнизона к участию в дорожном движении с соблюдением правил безопасности для сохранения их жизни и здоровья.
Военные автоинспекторы рассказали воспитанникам одного из североморских детских садов о правилах перехода проезжей части при наличии светофора и его отсутствии, а также вручили памятки основных правил поведения детей на дорогах.
В заключение акции сотрудники ВАИ провели пешеходную экскурсию с детьми, в ходе которой показали им, как правильно переходить проезжую часть.
Новости по теме:
Метки:
Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12324794@egNews