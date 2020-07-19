Сотрудники ВАИ ВС РФ оказали помощь пассажиру автомобиля, который попал в ДТП в центре г. Кант

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 19 luglio 2020

19.07.2020 (13:00)

Российские сотрудники Военной автоинспекции Вооруженных Сил РФ в Киргизии помогли пассажиру легкового автомобиля, который пострадал в результате ДТП в центре города Кант.

Авария произошла утром 19 июля. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, вылетел на обочину и врезался в бетонное ограждение.

В результате он не пострадал, однако пассажир получил травму головы. Рядом с местом ДТП находились сотрудники ВАИ, которые оказали ему медицинскую помощь.

Также, сотрудники ВАИ вызвали на место бригаду скорой помощи и инспекторов Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД Республики Киргизия.

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