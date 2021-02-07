Сотрудниками 71 ВАИ Тульского гарнизона проведен комплекс мероприятий по предупреждению ДТП с военнослужащими Тульского гвардейского соединения ВДВ

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 07 febbraio 2021

07.02.2021 (08:43)

Накануне, в клубе Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения, инспекторами 71 ВАИ Тульского гарнизона, совместно с сотрудниками ГИБДД г. Тулы, проведено занятие с личным составом соединения – участниками дорожного движения.

Основной задачей проведения занятия ставилось недопущение ДТП среди военнослужащих на личном транспорте в зимний период эксплуатации, а также в выходные и праздничные дни.

В ходе проведения занятия, до военнослужащих дополнительно были доведены требования по соблюдению ПДД и недопущению их нарушения.

Кроме того, сотрудниками военной автоинспекции, в рамках профилактики предупреждения ДТП, систематически проводятся внеплановые проверки готовности личного транспорта военнослужащих к эксплуатации в зимнее время.

Подобные мероприятия позволяют не только избежать ДТП с участием военнослужащих гарнизона, но и сохранить их жизнь и здоровье.