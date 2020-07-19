Соревнования по снайпингу завершились на полигоне Свердловского учебного центра ЦВО

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 19 luglio 2020
19.07.2020 (13:10)
Третий евроазиатский Чемпионат по снайпингу – 2020 завершился на тренировочной базе Центрального военного округа. В соревнованиях приняли участие военнослужащие и гражданские лица.
Всего было зарегистрировано 50 участников из более чем 30 городов России. Соревнования проходили в условиях аномальной жары, которая установилась в Екатеринбурге – температура воздуха доходила до +40 градусов. За два дня соревнований участники выполнили свыше 25 различных упражнений на дистанции стрельбы до 1200 метров
По результатам соревнований в абсолютном зачете первое место занял предприниматель из Саратова, а в номинации «Абсолютный зачет среди спецподразделений» – инструктор снайперского направления Российского университета спецназа в Чеченской Республике Асламбек Арасанукаев.
Снайпинг – новое спортивное направление в военно-прикладных видах спорта. Соревнования по снайпингу проводятся с учетом положений государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 –2020 годы».
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12302867@egNews