Соглашение о регулировании социально-трудовых отношении подписано в ЦВО

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 02 agosto 2020
02.08.2020 (07:46)
Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин и председатель профсоюза округа Людмила Антонова подписали соглашение по регулированию социально-трудовых отношений до 2022 года.
Документ ляжет в основу новых коллективных договоров, которые в ближайшее время будут заключаться в воинских частях и организациях округа. Подготовка соглашения велась удаленно рабочей группой из 16 человек, в нее вошли восемь человек от командования ЦВО и восемь от профсоюза. Каждый член комиссии внес свои предложения и согласовал итоговый документ.
Командующий войсками округа выразил благодарность за ответственный подход, эффективную работу и качественное сотрудничество по защите трудовых прав и интересов гражданского персонала ЦВО.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12304994@egNews