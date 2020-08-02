domenica, Agosto 2, 2020
Breaking News

MUSEI VATICANI. LA BELLEZZA CI UNISCE #60

ON THE POSTPONEMENT OF HONG KONG’S LEGISLATIVE COUNCIL ELECTIONS

ON THE POSTPONEMENT OF HONG KONG’S LEGISLATIVE COUNCIL ELECTIONS

ON THE POSTPONEMENT OF HONG KONG’S LEGISLATIVE COUNCIL ELECTIONS

TRAVEL UPDATE

REDUCING DATA COSTS WITHOUT JEOPARDIZING GROWTH

INSIGHTS ON RACIAL AND ETHNIC HEALTH INEQUITY IN THE CONTEXT OF COVID-19

FASE 3: SQUERI (FI), DISTANZIAMENTO TRENI? GOVERNO INSEGUE VISIBILITà

LA TRISTE EREDITA’ DI “AGENTE ARANCIO” IL DISSECCANTE USATO DAGLI AMERICANI DURANTE…

GOVERNO, SALVINI: A CREARE SFIDUCIA E A DANNEGGIARE L’ITALIA È CONTE

Agenparl
Image default
Home » Соглашение о регулировании социально-трудовых отношении подписано в ЦВО

Соглашение о регулировании социально-трудовых отношении подписано в ЦВО

by Redazione01

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 02 agosto 2020

02.08.2020 (07:46)

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин и председатель профсоюза округа Людмила Антонова подписали соглашение по регулированию социально-трудовых отношений до 2022 года.

Документ ляжет в основу новых коллективных договоров, которые в ближайшее время будут заключаться в воинских частях и организациях округа. Подготовка соглашения велась удаленно рабочей группой из 16 человек, в нее вошли восемь человек от командования ЦВО и восемь от профсоюза. Каждый член комиссии внес свои предложения и согласовал итоговый документ.

Командующий войсками округа выразил благодарность за ответственный подход, эффективную работу и качественное сотрудничество по защите трудовых прав и интересов гражданского персонала ЦВО.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12304994@egNews

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More