СОВА: На учебном аэродроме Самарского университета состоялся запуск ракеты, собранной школьниками

Работали они над своей задачей в рамках профильной смены по направлению “Ракетостроение” на базе Самарского регионального центра для одаренных детей. Участниками смены стали двадцать заинтересованных старшеклассников.

– Сборкой конструкции мы занимались накануне, справились за четыре часа, – рассказывает участник смены, 15-летний Иван Чаркин. – Некоторые детали были уже готовы, нам оставалось собрать двигатель, упаковать парашют, привязать к конусу стропы. Мне всегда была интересна техника, я, правда, пока не определил для себя, какое именно направление будет приоритетным. Думаю, что ракетостроение как перспективный путь развития моей карьеры вполне можно рассматривать. Смена длится две недели, но стойкий интерес к этой дисциплине у меня возник, и скорее всего, в дальнейшем я продолжу заниматься самостоятельно, – поделился Иван.

По словам ребят, обучение в центре дает более глубокие и основательные знания, чем занятия в обычной школе. Особенно им нравятся уроки со студентами Самарского университета, которые очень интересно преподают ракетостроение.

Наконец, прозвучала команда “Ключ на старт!”, обратный отсчет и ракета взмыла ввысь.

– Запуск ракеты состоялся, она пролетела по нужной траектории, возможно, с небольшим искажением из-за резких порывов ветра, – комментирует главное событие заместитель директора по организации профильных смен Самарского регионального центра для одаренных детей Роман Полежаев. – Ракета набрала заданную высоту, это значит, что основные параметры ребята рассчитали правильно и в целом запуск можно считать успешным.

Центр для одаренных детей открылся 1 января 2020 года в рамках нацпроекта “Образование”, инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Здесь проходят профильные смены по разным направлениям: спорт, наука, искусство. В процессе дети проявляют свои возможности и таланты, стараются унести отсюда что-то новое и полезное для себя. По словам Романа Полежаева, партнерами центра являются самарские вузы, различные научно-методические структуры. Конкретно в этой смене наиболее тесно организаторы сотрудничали с Самарским университетом, поскольку ракетостроение – это его профильная дисциплина.

[embedded content]

Фото: Юлия Рубцова

Источник: sova.info

