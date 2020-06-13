sabato, Giugno 13, 2020
Breaking News

RIAPRE L’ABBAZIA DI SANT’ANTIMO. FEDE, ARTE E LODE A DIO

IN AMAZZONIA LE POPOLAZIONI INDIGENE ABBANDONATE ALLA PANDEMIA

TRE EPIDEMIE IN YEMEN, TRA FOSSE COMUNI E OSPEDALI CHIUSI

MIRACOLI EUCARISTICI, FARO DI FEDE ANCHE NEI MOMENTI DI CRISI

THE WAR ON THE CORONAVIRUS

FOSTERING EMPLOYEE PRODUCTIVITY AND MORALE THROUGH COVID-19

PHYSICIANS EXAMINE OPTIONS IN A POST-COVID-19 ERA

STAYING AHEAD OF THE B2B ECOSYSTEM DISRUPTION IN EMERGING ASIA

HOW INSURANCE CAN PREPARE FOR THE NEXT DISTRIBUTION MODEL

CHINA’S TRAVEL RECOVERY GAINS STEAM: HOW FAMILIES ARE PLANNING THEIR SUMMER VACATIONS

Agenparl

Снайперы 58-й общевойсковой армии ЮВО уничтожили беспилотники «противника» в Южной Осетии

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 13 giugno 2020

13.06.2020 (09:53)

С помощью новейших радиолокационных станций были обнаружены дроны условного противника. Специалисты радиоэлектронной борьбы передали данные об обнаруженных объектах на пункт управления. Дежурная смена приняла решение уничтожить беспилотники силами снайперов.

Тренировки проходят совместно с расчетами многофункциональных беспилотных летательных аппаратов и подразделениями РЭБ. В состав сводного отряда входят специалисты РЭБ, войсковой разведки, снайперы, расчёты зенитных самоходных установок и противовоздушной обороны. Группы созданы в целях внедрения современного боевого опыта.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12297086@egNews

Post collegati

Снайперы 58-й общевойсковой армии ЮВО уничтожили беспилотники «противника» в Южной Осетии

Redazione

В рядах Юнармии в Приднестровье пополнение

Redazione

Около 3 тыс. военнослужащих 49-й армии ЮВО приступили к курсу интенсивной одиночной подготовки

Redazione

Более тысячи военнослужащих ЮВО приняли участие в тренировке парада Победы в Новочеркасске

Redazione

Расчеты беспилотной авиации Тихоокеанского флота начали подготовку к международному конкурсу «Соколиная охота»

Redazione

Курсанты и офицеры Дальневосточного ВОКУ приняли активное участие в написании военно-исторического диктанта посвященного Дню России

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More