Снайперы ЗВО получили партию модернизированных снайперских винтовок

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 24 maggio 2020
24.05.2020 (22:00)
Снайперы подразделений разведки Западного военного округа, дислоцированных в Тамбовской области, получили на вооружение современные модификации винтовки СВ-98.
В новом варианте винтовки СВ-98 существенно повышена эргономичность и исключены искажения изображения в прицеле нагретым при стрельбе воздухом. Они оснащены новым телескопическим регулируемым прикладом и спецкреплением для навесного оборудования: оптических и коллиматорных прицелов, лазерных целеуказателей, и сошек.
В базовой версии, партия из 10 комплектов, винтовки оснащены улучшенным 12 кратным прицелом 1-П185 с новой сеткой прицела и подсветкой шкал для удобного ведения стрельбы в ночных условиях.
Винтовка обладает высокими характеристиками эффективной стрельбы на дальностях до 1000 м., максимальная дальность полета специальных пуль калибра 7,62 мм – 3800м, магазин коробчатого типа на 10 патронов.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12293995@egNews