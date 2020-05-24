domenica, Maggio 24, 2020
Breaking News

SPEECH: PM PRESS CONFERENCE STATEMENT: 24 MAY 2020

IGOR SLOBODNíK DISCUSSES SLOVAK-ISRAELI COOPERATION WITH STUDENTS FROM ISRAEL

OFFICIAL PRESENTATION OF SLOVAKAID 2015 HUMANITARIAN WORKER AWARDS

DEVELOPMENT AND HUMANITARIAN ASSISTANCE AS STRONG “AID” IN ADDRESSING THE MIGRATION CRISIS

LAJčáK AT THE SFPA CONFERENCE ON RESOLVING GLOBAL CRISES

ASSISTANCE FOR UKRAINIAN CHILDREN FROM KIEV AND LVOV REGIONS

STATEMENT OF THE MINISTRY OF FOREIGN AND EUROPEAN AFFAIRS OF THE SLOVAK…

“IT HASN’T HAPPENED BEFORE SINCE NATO WAS FOUNDED THAT THE SECURITY ENVIRONMENT…

IVAN KORčOK IN LONDON: BRITISH PROPOSALS FOR EU REFORM MUST BE BENEFICIAL…

MINISTER LAJčáK SENDS A LETTER OF CONDOLENCES TO FRENCH FOREIGN MINISTER

Agenparl

Снайперы ЗВО получили партию модернизированных снайперских винтовок

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 24 maggio 2020

24.05.2020 (22:00)

Снайперы подразделений разведки Западного военного округа, дислоцированных в Тамбовской области, получили на вооружение современные модификации винтовки СВ-98.

В новом варианте винтовки СВ-98 существенно повышена эргономичность и исключены искажения изображения в прицеле нагретым при стрельбе воздухом. Они оснащены новым телескопическим регулируемым прикладом и спецкреплением для навесного оборудования: оптических и коллиматорных прицелов, лазерных целеуказателей, и сошек.

В базовой версии, партия из 10 комплектов, винтовки оснащены улучшенным 12 кратным прицелом 1-П185 с новой сеткой прицела и подсветкой шкал для удобного ведения стрельбы в ночных условиях.

Винтовка обладает высокими характеристиками эффективной стрельбы на дальностях до 1000 м., максимальная дальность полета специальных пуль калибра 7,62 мм – 3800м, магазин коробчатого типа на 10 патронов.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12293995@egNews

Post collegati

Снайперы ЗВО получили партию модернизированных снайперских винтовок

Redazione

Копии штандартов и знамен, военная форма и оружейные экспонаты украсили новый музей воинской славы бригады связи общевойсковой армии ЗВО

Redazione

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» вышел в море после восстановления техготовности

Redazione

Экипажи самолётов Ил-38 Северного флота отработали взаимодействие с кораблями по поиску подводных лодок в Баренцевом море

Redazione

На «горячую линию» Пермского СВУ поступило более 5000 звонков

Redazione

В Поволжье военная автомобильная инспекция ЦВО проводит акцию «Внимание! Дети!»

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More