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Home » Снайперы армейского корпуса Балтийского флота отрабатывают ведение боя в темное время суток

Снайперы армейского корпуса Балтийского флота отрабатывают ведение боя в темное время суток

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 20 giugno 2020

20.06.2020 (11:10)

В рамках планового сбора со снайперами соединений и воинских частей армейского корпуса Балтийского флота военнослужащие отрабатывают специальные задачи в ночных условиях на нескольких полигонах в Калининградской области.

В ходе занятий снайперы объединения совершенствуют практические навыки по огневой, тактической и специальной подготовке. Учебные задачи отрабатываются в составе снайперских пар и групп. В целях развития внимания у военнослужащих во время практической стрельбы для снайперов ежедневно создается новая оперативная обстановка с применением современных радиоуправляемых мишеней.

Практическая часть занятий включает элементы ведения разведки местности и умения быстро ориентироваться на поле боя ночью. Руководителями занятий оцениваются навыки маскировки с применением подручных средств и грамотные действия при подготовке схемы путей отхода.

До конца сборов в ходе ночных занятий по огневой подготовке снайперы выполнят десятки упражнений учебных стрельб с использованием ночных прицелов, поражая цели на дистанциях от 300 до 800 метров. В общей сложности, в мероприятиях боевой подготовки принимают участие более 50 военнослужащих. Сборы продлятся до конца этого месяца.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12298192@egNews

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