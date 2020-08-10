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Agenparl

Снайперы Амурского объединения ВВО максимально используют погодные условия для маскировки

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 10 agosto 2020

10.08.2020 (06:32)

Снайперы общевойскового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Амурской области, приступили к отработке навыков маскировки и точной стрельбы в условиях сильных дождей.

Занятия ведутся днем и ночью. Тяжелые погодные условия способствуют качественной маскировке от современных средств разведки, а также формируют волевые качества военнослужащего и закалку его организма. Акцент делается на тепловую, звуковую и визуальную маскировку, позволяющую скрыть снайпера от тепловизионных прицелов и других современных средств разведки условного противника.

Для проверки качества маскировки снайперов  применяют беспилотные летательные аппараты.

Кроме того, снайперами отрабатываются навыки точного первого «холодного» выстрела. Стрельба проводится в дождь на максимальную дистанцию по динамическим мишеням одним выстрелом. Благодаря столь сложным погодным условиям оттачивается мастерство военнослужащего.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12306230@egNews

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