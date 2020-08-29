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Снайперские пары поразили БпЛА на соревнованиях в рамках АрМИ-2020

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 29 agosto 2020
29.08.2020 (12:30)

На полигоне Брестский в Республике Беларусь команды, принимающие участие в конкурсе Армейских международных игр «Снайперский рубеж», приступили ко второму этапу соревнований.

Российские снайпера выполнили первое упражнение «Догони»,  в котором было поражено каждой парой по пять мишеней, причем две из которых имитировали летящие на разных высотах со скоростью 12 км/ч беспилотники диаметром 20х30 см с дальности 200 метров. По условиям упражнения время на стрельбу ограничено, до 5 минут, также как и количество боеприпасов на снайперскую пару – 10 патронов.

На данном этапе российские снайперские пары входят в пятерку лидеров конкурса. Лучшая пара будет определена по итогам проведения 7ми упражнений.

В ходе второго этапа «Парного зачета» военнослужащие выступают в составе снайперских пар (всего 14 снайперских пар). В течение трех соревновательных дней снайперы выполнят семь конкурсных упражнений: «Догони», «Найди свою», «Отход», «Прими решение», «Взаимодействие», «Найти и уничтожить» и «Стрельба с напарника», которое будет проведено в ночных условиях.

Справочно:

На состязания мастеров меткой стрельбы заявлены представители семи стран — Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Армения, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Сербия, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.

Российскую команду на международных соревнованиях мастеров меткой стрельбы представляют победители всеармейского этапа конкурса – курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища им. Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского из Благовещенска, а также военнослужащие Восточного военного округа.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12310883@egNews

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