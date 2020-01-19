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Смотр-конкурс художественной самодеятельности «Суворовская звезда» в Пермском СВУ станет ежегодным

by Redazione0

(AGENPARL) – Moscow, dom 19 gennaio 2020

В Пермском суворовском военном училище ежегодно будет проходить конкурс художественной самодеятельности «Суворовская звезда». Своё творчество суворовцы будут показывать в следующих номинациях: «Инструментальное исполнительство», «Художественное слово», «Оригинальный жанр», «Вокал».

Мастерство юных артистов традиционно оценивает авторитетное жюри, в состав которого входят как представители Пермского края, так и администрация Пермского СВУ.

В IV конкурсе «Суворовская звезда» в номинации «Инструментальное исполнительство» успешно выступил и завоевал диплом суворовец самой младшей 7 роты Даниил Дурыманов.

В номинации «Вокал» отличился суворовец 4 роты  Виктор Вычугжанин.

Fonte/Source: https://pda.mil.ru/pda/news/more.htm?id=12271529@egNews

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