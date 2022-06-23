СК России возбуждено два уголовных дела в отношении военнослужащих ВСУ

(AGENPARL) – MOSCOW gio 23 giugno 2022

Следственным комитетом России возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов ведения войны), в отношении военнослужащих 24 отдельной механизированной бригады ВСУ Евгения Кураша, Сергея Поступальского, Романа Мамавко, Николая Янчего, 25 отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ Андрея Качанова, Романа Забродского, Андрея Ткачука, Дмитрия Черниченко, Эмиля Ишкулова, Владимира Капитулы, 30 отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Зиневича, Николая Переступняка, 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Дмитрия Довбича, Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верхового, Артема Пучкова, Геннадия Бойко.

По данным следствия, в период с 22 по 23 июня 2022 года указанные военнослужащие отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Докучаевск, Макеевка, Горловка, Светлодарск и населенных пунктах Владимировка, Зайцево, Ясиновка и Ивановка Донецкой Народной Республики, а также в городах Попасная и Стаханов Луганской Народной Республики.

В результате обстрелов городов Донецк, Докучаевск, Макеевка, Горловка и Светлодарск, а также населенных пунктов Владимировка, Зайцево, Ясиновка и Ивановка ДНР погибли двое мирных жителей, 5 гражданских лиц получили ранения, повреждены 30 домов и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе здание школы.

Вследствие артиллерийских атак городов Попасная и Стаханов ЛНР получила ранения мирная жительница, повреждено оборудование водонапорной насосной станции.

СК России продолжает устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения.

Fonte/Source: https://sledcom.ru/news/item/1700389/