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Сибирские разведчики приступили к отработке тактико-специальных задач на полигоне в Алтайском крае

by Redazione0

(AGENPARL) – Moscow, dom 19 gennaio 2020

Военнослужащие разведывательных подразделений мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) отрабатывают тактико-специальные задачи на полигоне в Алтайском крае.

Разведчики тренируются правильно расставлять наблюдательные посты, устраивать засады, маскироваться на местности, передвигаться по глубокому снежному покрову, используя лыжное снаряжение.  Кроме этого, специалисты разведки совершили марш в полной боевой экипировке на 10 км с выходом в назначенный район и проведением разведывательных мероприятий при помощи технических средств разведки, таких как радиолокационная станция разведки «Соболятник», станция ближней разведки «Фара», оптико-электронный комплекс «Ирония».

В отработке тактико-специальных мероприятий было задействовано около 500 военнослужащих и более 20 единиц военной и специальной техники.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Fonte/Source: https://pda.mil.ru/pda/news/more.htm?id=12271459@egNews

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