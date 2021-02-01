Североморцы одержали победу в первом матче чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 01 febbraio 2021

01.02.2021 (03:20)

Сборная Северного флота уверенно обыграла команду «Горняк» из города Оленегорска, в своей первой игре чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой сезона 2020-2021 г. Впервые матч чемпионата Мурманской области состоялся на новой всесезонной закрытой ледовой арене Северного флота построенной в городе Североморске.

Обе команды показали силовую, красивую и динамичную игру. Быстрые контратаки и мощные броски в створ ворот можно было наблюдать на протяжении всего хоккейного матча.

Первый гол в ворота соперников североморцы забили на восьмой минуте игры, а на перерыв команды выходили уже со счетом 2:0 в пользу флотской сборной.

Во втором периоде хозяева закинули оленегорцам еще одну шайбу.

Завершающая двадцатиминутка стала самой зрелищной: шесть шайб оказалось в воротах команды «Горняк», которая всё-таки сумела «размочить» счёт и забить один гол.

Итог встречи – 9:1 в пользу военных моряков.

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