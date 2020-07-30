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Agenparl

Связисты российской военной базы в Абхазии приступили к развертыванию пунктов управления и организации связи

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, gio 30 luglio 2020

30.07.2020 (10:30)

Подразделения связи российской военной базы в Абхазии приступили к развертыванию пунктов управления и организации связи в рамках мероприятий боевой подготовки.

На горном полигоне Цабал военнослужащие организуют устойчивую и защищенную связь с использованием открытых, закрытых и спутниковых каналов связи между пунктами управления и другими абонентами в условиях активной постановки помех средствами радиоэлектронной борьбы условного противника.

Военные связисты выполнят нормативы по развертыванию, работе и передислокации современных аппаратных станций и комплексов связи как в дневное, так и в ночное время, будет проверена работа коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, открытых, закрытых и спутниковых каналов связи.

Кроме того, военнослужащие выполнят нормативы по организации радиосвязи на коротковолновых и ультракоротковолновых частотах в полевых условиях и обеспечению пунктов управления видеоконференцсвязью с применением современной цифровой аппаратуры.

Всего в учении по развертыванию пунктов управления принимают участие около 500 связистов Южного военного округа, задействовано более 200 единиц специальной техники связи.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12304577@egNews

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