Связисты ВВО на Сахалине совершенствуют навыки по развертыванию комплексов АСУ

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 13 febbraio 2021

13.02.2021 (05:55)

Пункт автоматизированной системы управления развёртывается в рамках подготовки к тактико-специальному учению. Личный состав на практике отработает развертывание не только подвижных комплексов АСУ, но и периферийных телекоммуникационных систем связи для подчиненных и взаимодействующих штабов.

Основная цель мероприятия – научить военных связистов уверенно действовать в сложных климатических условиях с обильным снежным покровом, скрытно развертывать мобильные пункты управления с ходу, обеспечивать связь на марше, действовать в сложной тактической обстановке, независимо от времени суток.

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