Связисты ВВО на Сахалине совершенствуют навыки по развертыванию комплексов АСУ

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 13 febbraio 2021
13.02.2021 (05:55)
Пункт автоматизированной системы управления развёртывается в рамках подготовки к тактико-специальному учению. Личный состав на практике отработает развертывание не только подвижных комплексов АСУ, но и периферийных телекоммуникационных систем связи для подчиненных и взаимодействующих штабов.
Основная цель мероприятия – научить военных связистов уверенно действовать в сложных климатических условиях с обильным снежным покровом, скрытно развертывать мобильные пункты управления с ходу, обеспечивать связь на марше, действовать в сложной тактической обстановке, независимо от времени суток.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12343893@egNews