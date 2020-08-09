Свыше 700 военнослужащих гвардейской танковой армии ЗВО приняли военную присягу на территории пяти регионов России

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 09 agosto 2020

09.08.2020 (14:55)

В Нижегородской, Смоленской, Ярославской, Московской и Ивановской областях состоялся торжественный ритуал приведения к военной присяге более 700 военнослужащих гвардейской танковой армии Западного военного округа.

Торжественные церемонии начались с выноса Государственного флага Российской Федерации и Боевого Знамени части. На церемонии представители командования соединений и воинских частей рассказали молодому пополнению об истории и боевом пути танковой армии.

Перед принятием Военной присяги на занятиях личный состав получил навыки по строевой, физической, огневой, военно-медицинской подготовке. Кроме того, военнослужащие изучили общевоинские уставы и основы безопасности военной службы.

Молодое пополнение уже прошло двухнедельный карантин в специально изолированных казарменных расположениях. С солдатами проведено социологическое изучение и углубленный медицинский осмотр.

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