domenica, Agosto 23, 2020
Breaking News

COVID, SALVINI: IL GOVERNO APPLICHI I DL SICUREZZA, VIETI L’INGRESSO DELLE ONG…

MOST-VIEWED BILLS – WEEK OF AUGUST 23, 2020

VACCINO ANTI COVID, DOMANI ALLE 8,30 ZINGARETTI ALLO SPALLANZANI PER AVVIO SPERIMENTAZIONE

SECRETARY POMPEO’S TRAVEL TO ISRAEL, SUDAN, BAHRAIN, AND THE UNITED ARAB EMIRATES

SECRETARY POMPEO’S TRAVEL TO ISRAEL, SUDAN, BAHRAIN, AND THE UNITED ARAB EMIRATES

DEPUTY SECRETARY BIEGUN’S TRAVEL TO LITHUANIA, RUSSIA, UKRAINE, AND AUSTRIA

DEPUTY SECRETARY BIEGUN’S TRAVEL TO LITHUANIA, RUSSIA, UKRAINE, AND AUSTRIA

IL PAPA: MIGRANTI VITTIME DELLA CULTURA DELLO SCARTO, DIO CE NE CHIEDERà…

PRESS RELEASE: VISIT TO LEBANON OF THE ITALIAN MINISTER OF DEFENCE H.E.…

COVID, SALVINI: BENE MUSUMECI, SENZA LEGA AL GOVERNO RAFFICA DI SBARCHI MA…

Agenparl

Свыше 3,5 тыс. зрителей увидели торжественную церемонию открытия конкурса АРМИ-2020 «Мастера автобронетанковой техники» в Воронежской области

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 23 agosto 2020

23.08.2020 (21:48)

Торжественная церемония открытия конкурса Армейских международных игр – 2020 «Мастера автобронетанковой техники» состоялась в Воронежской области.

Около 3,5 тыс. гостей и жителей Воронежской области увидели интерактивное шоу со светографическим представлением команд-стран участниц шестого международного конкурса военных водителей и специалистов авторемонтных мастерских.

«Впервые в этом году на полигоне учебного центра Министерства обороны Российской Федерации пройдут состязания военных водителей и специалистов ремонтных автомастерских. Для гостей красочного шоу были персонально представлены члены команд из Беларуси, Узбекистана, Китая и России. Вне зачета также выступит команда ветеранов сборной ДОСААФ России. В течение 5 дней зрителям будет представлено 4 этапа конкурса, главный из которых – командная эстафета определит лучших военных водителе», – заявил командир учебного центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы МО РФ подполковник Евгений Зубик.

Также впервые в истории Армейских международных игр был представлен символ конкурса – енот «Автошка», это пилотный проект, за который проголосовало абсолютное большинство военнослужащих учебного центра.

Для зрителей были подготовлены выступления творческих коллективов, роты почетного караула, военных водителей, выставка современного вооружения и военной техники.

Состязания военных водителей Армейских международных игр проходят с 23 по 29 августа на базе полигоне Учебного центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы Минобороны России в городе Острогожск Воронежской области.

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12309242@egNews

Post collegati

Свыше 3,5 тыс. зрителей увидели торжественную церемонию открытия конкурса АРМИ-2020 «Мастера автобронетанковой техники» в Воронежской области

Redazione

Расчеты беспилотной авиации ЮВО на Кубани и Ставрополье проводят мониторинг пожароопасной обстановки

Redazione

Юнармеи?цы Абхазии приняли участие в конкурсе рисунков ко Дню танкиста

Redazione

В Армении состоялось открытие конкурса АрМИ-2020 «Воин мира»

Redazione

В Волгограде захоронили более 650 солдат, павших в Сталинградской битве

Redazione

Впервые во Владикавказе пройдет круглый стол командования 58-й армии ЮВО и союза писателей России

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More