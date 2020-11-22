domenica, Novembre 22, 2020
Breaking News

USA, L’AVVOCATO DI TRUMP SIDNEY POWELL PROMETTE UN’AZIONE LEGALE “BIBLICA” NEI PROSSIMI…

SCHIFANI (FI), PROPOSTE BERLUSCONI DI BUON SENSO, ALLEATI CI SEGUANO

IL CARDINALE BASSETTI NEGATIVO AL COVID-19

G20, CONTE: SFIDE LEGATE ALL’EMERGENZA CLIMATICA E AMBIENTALE

CS_IL MINISTERO CELEBRA LA GIORNATA NAZIONALE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE

U.S. PARTICIPATION IN AFGHANISTAN 2020 CONFERENCE

U.S. PARTICIPATION IN AFGHANISTAN 2020 CONFERENCE

QUARANT’ANNI FA IL TERREMOTO IN IRPINIA

IL PAPA RICORDA LE FERITE NON ANCORA RIMARGINATE DEL TERREMOTO IN IRPINIA

IL PAPA: GESù CI INSEGNI LA LOGICA DELLA PROSSIMITà

Agenparl
Image default
Home » Свыше 160 новобранцев в соединениях и воинских частях РВСН приняли Военную присягу

Свыше 160 новобранцев в соединениях и воинских частях РВСН приняли Военную присягу

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 22 novembre 2020

22.11.2020 (20:00)

В Тейковском, Ясненском, Новосибирском ракетных соединениях и в 4 Государственном центральном межвидовом полигоне прошли торжественные церемонии приведения к Военной присяге более 160 новобранцев, призванных на военную службу осенью текущего года.

По прибытию в воинские части и соединения РВСН личный состав размещался в специально оборудованных помещениях на двухнедельную изоляцию. По ее окончании военнослужащие были направлены в сводный батальон для прохождения общевойсковой подготовки.

После прохождения курса общевойсковой подготовки все военнослужащие, принимающие Военную присягу, сдали зачеты по предметам боевой подготовки.

Военная присяга прошла без присутствия родственников в связи с необходимостью усиления мер санитарной безопасности, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Военнослужащие будут проходить службу в подразделениях РВСН, которые оснащены новым вооружением, военной и специальной техникой.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12326086@egNews

Post collegati

Свыше 160 новобранцев в соединениях и воинских частях РВСН приняли Военную присягу

Redazione

В Ульяновском гвардейском десантно-штурмовом соединении заканчивается сезонное обслуживание техники с переводом на зимний режим эксплуатации

Redazione

Завершились сборы с военно-политическими органами под руководством замминистра обороны генерал-полковника Андрея Картаполова

Redazione

Экипажи самолетов морской авиации Балтийского флота завершили плановые тренировки по дозаправке в воздухе

Redazione

Офицеры органов боевого управления стратегического уровня завершили переподготовку в Академии Генштаба

Redazione

В Доме офицеров Новосибирского гарнизона открылась выставка «Боевой путь стрелковых дивизий»

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More