sabato, Febbraio 6, 2021
Breaking News

GRECH: SI RAFFORZA L’IMPEGNO PER UNA CHIESA SEMPRE PIù SINODALE

SUOR BECQUART E P. MARíN DE SAN MARTíN SOTTOSEGRETARI DEL SINODO DEI…

CONSULTAZIONI, CRIMI: SERVE UNA MAGGIORANZA POLITICA SOLIDA

GOLPE IN MYANMAR, VESCOVI: IL 7 FEBBRAIO PREGHIERA E DIGIUNO

IMMIGRAZIONE. LA GRANDE AVVENTURA DELLA SOLIDARIETà COMBONIANA A ROMA

LE FILIPPINE CELEBRANO I 500 ANNI DALL’ARRIVO DEL CRISTIANESIMO

BRASILE, PREOCCUPAZIONE PER LE RISORSE DESTINATE AI MALATI COVID

GIORNATA CONTRO LE MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI. GLI EFFETTI NEGATIVI DELLA PANDEMIA

PRESIDENZIALI IN ECUADOR TRA CRISI ECONOMICA E SANITARIA. CHIESA: PREGHIERA E DIGIUNO

CONSULTAZIONI, SALVINI: BENE DEL PAESE DEVE SUPERARE INTERESSE PERSONALE E DI PARTITO,…

Agenparl
Image default
Home » Сборная Северного флота стала чемпионом ВМФ России по зимнему офицерскому троеборью

Сборная Северного флота стала чемпионом ВМФ России по зимнему офицерскому троеборью

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 06 febbraio 2021

06.02.2021 (14:24)

Сборная Северного флота заняла первое место в командном зачёте по итогам чемпионата Военно-Морского Флота России по зимнему офицерскому троеборью.

В соревнованиях приняли участие военнослужащие различных должностных категорий в трёх возрастных группах: до 30, до 40 лет и старше 40. Они соревновались в плавании на 100, 200 и 300 метров, в лыжной гонке на 5 и 10 километров и в стрельбе из пистолета Макарова.

Шесть участников соревнований от Северного флота выполнили нормы присвоения спортивного звания «Мастер спорта России».

Состязания проходили в Санкт-Петербурге на базе Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» и спортивных сооружений ЦСКА.

Всего в соревнованиях участвовало 12 команд.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12342713@egNews

Post collegati

Военнослужащие Центра боевой подготовки и переучивания летного состава Морской авиации ВМФ возложили цветы в годовщину освобождения Ейска от немецко-фашистских захватчиков

Redazione

Ветераны совета общественных организаций ветеранов ВМФ приняли участие в видеоконференции, посвященной высадке десанта в Новороссийске в 1943 году

Redazione

Сборная Северного флота стала чемпионом ВМФ России по зимнему офицерскому троеборью

Redazione

Расчеты управления БпЛА Тейковского соединения РВСН провели первую тренировку при подготовке к конкурсу «Соколиная охота»

Redazione

Замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров наградил офицеров и курсантов КВВАУЛ им.Серова

Redazione

Российские мотострелки в Таджикистане выполнили стрельбу из гранатометов на максимальные дальности

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More