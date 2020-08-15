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Сборная Военно-Морского Флота России в рамках подготовки к участию в международном этапе конкурса «Морской десант-2020» провела тренировки по основным этапам конкурса

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 15 agosto 2020

15.08.2020 (17:51)

В соответствии с утвержденным Главнокомандующим Военно-Морским Флотом Адмиралом Николаем Евменовым Планом подготовки Сборной команды, к международному этапу конкурса «Морской десант-2020», военнослужащими за прошедшую неделю на полигоне «Хмелевка» в Калининградской области были проведены тренировки на каждом из этапов конкурса: «Полоса препятствий», «Тропа выживания», «Эстафета». Цикл занятий был проведен, также,  в тренажерном зале и бассейне комплекса ЦСКА.

Таким образом военнослужащие отработали круговые тренировки на выносливость, плавание вольным стилем на дистанцию 1000 метров, провели практические тренировки по вождению БТР, стрелковые тренировки, кроссы на дистанции до 15 километров.

С участниками ежедневно проводится инструктаж по технике безопасности перед началом выполнения нормативов на полигоне. Все выполняемые мероприятия проводятся с учетом  санитарно-эпидемиологических требований.

Справочно:

Главное командование Военно-Морского Флота является организатором международного конкурса «Морской десант» с 2015 года.

Конкурс включает в себя три этапа:

  1. «Полоса препятствий», по результатам которого определяются лучшие отделения морской пехоты;
  2. «Тропа выживания», в котором команды состязаются в физической выносливости и огневой подготовке;
  3. «Эстафета», в котором соревнуются в профессиональном мастерстве экипажи боевых машин.

 На полигоне «Хмелевка» Балтийского Флота вся необходимая база для проведения трех этапов Конкурса: «Полоса разведчика», «Тропа выживания», «Эстафета»

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12307420@egNews

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