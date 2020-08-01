Саперы общевойсковой армии ЗВО вывезли более 250 боеприпасов времен войны из Санкт-Петербурга и Ленобласти в июле

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 01 agosto 2020

01.08.2020 (10:03)

В июле текущего года группами разминирования инженерно-саперного полка общевойсковой армии Западного военного округа было вывезено с территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области более 250 взрывоопасных снарядов времен Великой Отечественной войны.

Опасные артефакты были обнаружены как в лесных массивах вблизи населенных пунктов, так и частных садовых участках, строящихся объектах социальной инфраструктуры. Так, например, благодаря своевременным действиям саперов с территории Пушкинского района было вывезено более десяти 82-мм мин и ручных осколочных гранат, найденных вблизи железнодорожных путей.

Также, с мест обнаружения военнослужащими инженерных подразделений было вывезено на специально оборудованных автомобилях КамАЗ около 130 мин калибра 82-мм и более 80 артиллерийских снарядов калибра от 120-мм до 152-мм. Все боеприпасы были уничтожены на полигоне.

Кроме того, в целях безопасности населения на местах обнаружения саперными группами была проведена дополнительная работа по поиску взрывоопасных предметов при помощи миноискателей и специальных минно-розыскных собак.

Военнослужащие сапёрного соединения армии ежедневно выполняют более 10 заявок по разминированию взрывоопасных предметов на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти. Всего за этот год мобильными группами разминирования полка было обнаружено и утилизировано уже свыше 600 снарядов, найденных в жилых массивах на местах боёв Великой Отечественной войны.

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