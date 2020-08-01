sabato, Agosto 1, 2020
Breaking News

CORONAVIRUS: CRESCE L’ALLARME PER L’AFRICA

ALFONSO DE’ LIGUORI E LA SANTITà “INCLUSIVA”

76.MO DELL’ INSURREZIONE DI VARSAVIA: LOTTARE PER DIGNITà, BENE, GIUSTIZIA

AD ASSISI è IL GIORNO DEL PERDONO, LA GRANDE SPERANZA PER L’UOMO…

40 ANNI DALLA STRAGE DI BOLOGNA. ZUPPI: SI CONTINUI A CERCARE LA…

GLI “ANGELI DELLA SPESA”, AD AGOSTO NEGLI EMPORI DI CARITAS AMBROSIANA

ATTENTATO CONTRO LA CATTEDRALE DI MANAGUA: “ODIO VERSO LA CHIESA CATTOLICA”

SENATO DELLA REPUBBLICA – QUESTION TIME SULL’INTERRUZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE DESTINATE AI…

SENATO DELLA REPUBBLICA – DOCUMENTO XVII-BIS N. 3 – XVIII LEGISLATURA –…

SENATO DELLA REPUBBLICA – QUESTION TIME SULL’ALLUNGAMENTO DELLE LISTE D’ATTESA PER LE…

Agenparl
Image default
Home » Саперы общевойсковой армии ЗВО вывезли более 250 боеприпасов времен войны из Санкт-Петербурга и Ленобласти в июле

Саперы общевойсковой армии ЗВО вывезли более 250 боеприпасов времен войны из Санкт-Петербурга и Ленобласти в июле

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 01 agosto 2020

01.08.2020 (10:03)

В июле текущего года группами разминирования инженерно-саперного полка общевойсковой армии Западного военного округа было  вывезено с территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области более 250 взрывоопасных снарядов времен Великой Отечественной войны. 

Опасные артефакты были обнаружены как в лесных массивах вблизи населенных пунктов, так и частных садовых участках, строящихся объектах социальной инфраструктуры. Так, например, благодаря своевременным действиям саперов с территории Пушкинского района было вывезено более десяти 82-мм мин и ручных осколочных гранат, найденных вблизи железнодорожных путей.

Также, с мест обнаружения военнослужащими инженерных подразделений было вывезено на специально оборудованных автомобилях КамАЗ около 130 мин калибра 82-мм и более 80 артиллерийских снарядов  калибра от 120-мм до 152-мм. Все боеприпасы были уничтожены на полигоне. 

Кроме того, в целях безопасности населения  на местах обнаружения саперными группами была проведена дополнительная работа по поиску взрывоопасных предметов при помощи миноискателей и специальных минно-розыскных собак. 

Военнослужащие сапёрного соединения армии ежедневно выполняют более 10 заявок по разминированию взрывоопасных предметов на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти. Всего за этот год мобильными группами разминирования полка было обнаружено и утилизировано уже свыше 600 снарядов, найденных в жилых массивах на местах боёв Великой Отечественной войны.   

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12304878@egNews

Post collegati

Саперы общевойсковой армии ЗВО вывезли более 250 боеприпасов времен войны из Санкт-Петербурга и Ленобласти в июле

Redazione

Граждан Чехии наградили медалями Министра обороны России «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества»

Redazione

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» провёл артиллерийские стрельбы по невидимым береговым целям

Redazione

Ансамбль Песни и пляски Черноморского флота поздравил подразделения материально-технического обеспечения с Днём тыла

Redazione

Патрульный корабль «Василий Быков» Черноморского флота возвращается из Санкт-Петербурга после Дня ВМФ

Redazione

Старейший ветеран ЧВВАКУ получила почетную грамоту от Минобороны РФ

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More