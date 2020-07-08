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Agenparl

Саперы ВВО на учении в Забайкалье отработали вопросы инженерного обеспечения войск

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, mer 08 luglio 2020

08.07.2020 (07:24)

В Забайкальском крае на полигоне «Цугол» состоялось тактико-специальное учение (ТСУ), с военнослужащими инженерного подразделения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия. Военнослужащие в составе саперных взводов на гусеничных минных заградителях установили минные поля. Для оборудования минных полей подобным способом были использованы специальные знаки-ориентиры.

Помимо этого, в ходе практической части ТСУ военные инженеры с помощью миноискателей выполнили поиск, а затем дистанционный подрыв разнотипных взрывных устройств, заложенных на пути следования колонны мотострелковых подразделений.

Военные инженеры выполнили  развертывание танкового мостоукладчика МТУ-20, предназначенного для наведения однопролетного металлического моста и преодоления водной преграды колонной тяжелой бронетехники.

Кроме того, с помощью инженерных машин разграждения ИМР-2 военнослужащие осуществили цикл работ по разминированию проходов на пути следования колонны машин мотострелковых подразделений.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12300742@egNews

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