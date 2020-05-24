Санкт-Петербурге проходят мероприятия, посвященные 120- летию со дня спуска на воду крейсера “Аврора”.

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24.05.2020 (23:40)

К 120-летию со дня спуска на воду легендарного корабля сотрудником филиала Центрального военно-морского музея на крейсере “Аврора” Андреем Щегольковым была подготовлена тематическая выставка.

23 (11) мая 1900 г. в 11 ч. 15 мин. под гром артиллерийского салюта стоящих на Неве кораблей в Новом Адмиралтействе на воду был спущен крейсер 1-го ранга «Аврора».

Бронепалубный крейсер первого ранга «Аврора» строился в Санкт-Петербурге на казенной судоверфи «Новое Адмиралтейство». Закладка крейсера состоялась 23 мая (4 июня) 1897 г. Крейсер вошел в состав русского Военно-Морского Флота в 1903 г. Во время Русско-японской войны 1904-1905 гг. крейсер «Аврора» участвовал в Цусимском сражении 1905 г.

Во время революционных событий 28 февраля (13 марта) 1917 г. матросы «Авроры», находившейся в Петрограде, подняли на корабле восстание. В ночь на 25 октября (7 ноября) 1917 г. крейсер подошел к Николаевскому мосту и обеспечил переход отрядов Красной Гвардии с Васильевского острова в центр города. В 1924 г. «Аврора» была награждена Красным Знаменем ЦИК СССР, а в 1927 г. — орденом Красного Знамени за революционные заслуги. С началом Великой Отечественной войны крейсер «Аврора» и его экипаж встали на защиту Ленинграда, корпус корабля получил много пробоин и сел на грунт. В ноябре 1948 г. «Аврора» была пришвартован у Петроградской набережной в Ленинграде как памятник революционных событий 1917 г. и до 1956 г. использовалась в качестве учебной базы Ленинградского Нахимовского военно-морского училища.

В 1956 г. на крейсере «Аврора» был создан филиал Центрального военно-морского музея.

Ранее, на базе Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого прошла онлайн пресс-конференция, посвященная 120-летию спуска на воду крейсера “Аврора”, на борту которого сейчас находится филиал ЦВММ. Дата будет праздноваться 23 мая.

Со знаменательной датой авроровцев и коллектив музея поздравил Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, приветствие которого зачитал участникам пресс-конференции заместитель директора Центрального военно-морского музея Александр Чернавский.

«Вступив в строй боевых кораблей Российского императорского флота, крейсер с честью пронес Андреевский флаг, а замет Военно-морской флаг СССР через многие моря и океана мира, и в настоящее время, находясь на вечной стоянке, является символом Санкт-Петербурга и одним из самых посещаемых музеев России», говорится в поздравлении.

На вопросы журналистов об истории и сегодняшнем дне крейсера «Аврора» ответили командир корабля капитан 2 ранга Юрий Шишкарев, заместитель директора ЦВММ имени императора Петра Великого по научно-экспозиционной и выставочной работе Сергей Курносов, заместитель заведующего филиалом ЦВММ на крейсере “Аврора” Юрий Сергаев и начальник группы технического сопровождения от конструкторского бюро во время ремонтов «Авроры» в 1985-1987 годах и недавнего в 2016 году, Сергей Овсянников.

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23 мая 1897 года в Петербурге состоялись торжества по случаю закладки трех бронепалубных крейсеров 1 ранга: на Галерном острове – «Паллады» (головной корабль серии) и «Дианы»; в Новом Адмиралтействе – «Авроры».

Именно 90-е годы XIX и первые годы ХХ века стали временем создания в России такой разновидности крейсеров, как бронепалубные. Флот пополнялся эскадренными броненосцами, тактические соединения которых нуждались в относительно небольших крейсерах для разведывательной службы.

17 апреля 1896 года император Николай II из предложенного ему на усмотрение списка вариантов имен для строившихся на Галерном островке будущих кораблей выбрал имена «Паллада» и «Диана». Непосредственные работы по формированию на стапелях их корпусов начались в июле 1896 года. Работы по формированию на государственной («казенной») верфи «Новое Адмиралтейство» корпуса третьего крейсера в серии, а именно крейсера «Аврора» начались в сентябре-октябре 1896 года под руководством назначенного строителя крейсера корабельного инженера младшего судостроителя Э.Р. де Грофе.

31 марта 1897 года, по представлению императору очередного списка предлагавшихся корабельных имен, Николай II выбрал имя “Аврора”.

Корпус «Авроры» собирали на стапеле более трёх с половиной лет, его спустили на воду 11 (23) мая 1900 года.

Центральный Военно-Морской Музей имени Петра Великого в Санкт-Петербурге подготовил уникальную электронную выставку, приуроченную к 120-летию корабля №1 Военно-Морского Флота России – крейсера «Аврора». Выставка повествует о славной истории и боевой летописи крейсера.

«Это, безусловно, важное событие. Военные моряки черпают вдохновение в своих исторических традициях, которые охватывают более трех веков. История крейсера «Аврора», – это история нашего кораблестроения, это история образцового крейсерского уклада службы», – отметил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12294002@egNews