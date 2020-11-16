lunedì, Novembre 16, 2020
Breaking News

MORE THAN 330.4 MILLION RIYALS, TOTAL TRADES OF THE MUSCAT SECURITIES MARKET…

PUBLIC SCHEDULE – NOVEMBER 16, 2020

DIETA MEDITERRANEA, DOMANI LA MINISTRA AZZOLINA ALLE CELEBRAZIONI DEL DECENNALE DAL RICONOSCIMENTO…

POLICY ASSISTANT – TRADE AFFAIRS ASSISTANT

THE EUROPEAN UNION DELEGATION TO JAPAN IS LOOKING FOR ONE: POLICY ASSISTANT…

ANNIVERSARY OF PROTESTS IN IRAN

ANNIVERSARY OF PROTESTS IN IRAN

ANNIVERSARY OF PROTESTS IN IRAN

PUBLIC SCHEDULE – NOVEMBER 15, 2020

PUBLIC SCHEDULE – NOVEMBER 14, 2020

Agenparl
Image default
Home » Самолеты российской военно-транспортной авиации продолжают осуществлять переброску подразделений 15 миротворческой бригады для участия в проведении миротворческой операции в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Самолеты российской военно-транспортной авиации продолжают осуществлять переброску подразделений 15 миротворческой бригады для участия в проведении миротворческой операции в зоне нагорно-карабахского конфликта.

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 16 novembre 2020

16.11.2020 (07:00)

Очередные 18 самолетов Ил-76 и два самолета Ан-124 «Руслан» военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России с техникой и личным составом 15 миротворческой бригады, направленным в Армению для участия в проведении миротворческой операции в зоне нагорно-карабахского конфликта, совершили посадку на аэродромах города Ереван. Российские военнослужащие произвели разгрузку материальных средств, вооружения и военной техники.

В течение суток самолетами ВКС России в Армению было доставлено 58 единиц техники – бронетранспортеры, грузовые автомобили повышенной проходимости, автоцистерны, экскаваторы, и другая техника материально-технического обеспечения.

Министерством обороны Российской Федерации продолжается переброска российских миротворцев в район выполнения задач в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Для контроля за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12324834@egNews

Post collegati

Самолеты российской военно-транспортной авиации продолжают осуществлять переброску подразделений 15 миротворческой бригады для участия в проведении миротворческой операции в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Redazione

В мобильном соединении радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты приведены к военной присяге первые новобранцы осеннего призыва 2020 года

Redazione

В Твери на аэродроме Мигалово прошли полеты на самолетах Ан-22 «Антей»

Redazione

В Псковском десантно-штурмовом соединении Воздушно-десантных войск прошло подведение итогов служебно-боевой деятельности за 2020 учебный год

Redazione

Командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников передал орден Мужества вдове и родителям военного лётчика майора Юрия Ищука

Redazione

Курсанты и преподаватели ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» примут участие в историко-патриотическом конкурсе научных работ «Непобедимая Россия – непобедимый адмирал»

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More