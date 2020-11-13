(AGENPARL) – MOSCOW, ven 13 novembre 2020

13.11.2020 (05:00)

Самолеты российской военно-транспортной авиации продолжают осуществлять переброску подразделений российской миротворческой группировки.

За прошедшие сутки самолётами ВТА Ил-76 совершено 20 самолеторейсов. Перевезено 372 военнослужащих, 53 единицы автомобильной и специальной техники.

Всего с начала проведения миротворческой операции выполнено 56 самолеторейсов, перевезено 817 военнослужащих и 119 единиц вооружения и военной техники, 8 вертолетов армейской авиации ВКС России Ми-8 и Ми-24.

Вертолеты после транспортировки подготовлены инженерно-техническим составом к эксплуатации и перелетели на аэродромы базирования.

Экипажи армейской авиации выполнили тренировочные полеты и находятся в готовности к выполнению задач.

Подразделения второго батальона миротворческого соединения, прибывшие сегодня, после разгрузки на аэродроме Эребуни, совершают трехсоткилометровый марш в район сосредоточения населенного пункта Горис.

Для выполнения миротворческих задач, предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих организовано непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении. Установлены прямые каналы связи.

Национальным центром управления обороной Российской Федерации выполняется полный комплекс мероприятий по управлению и контролю переброски, развертывания миротворческого контингента Российской Федерации в районах выполнения задач.

Для контроля за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Основу российского контингента составят подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

Убытие российского миротворческого контингента с аэродрома Ульяновск осуществляется самолетами военно-транспортной авиации ИЛ-76.

В целях контроля соблюдения договоренностей сторонами конфликта предусмотрено выставление российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.

Для управления миротворческой операцией в районе г. Степанакерт развертывается командование российских миротворческих сил.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября т.г. объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения вооруженных сил Азербайджанской Республики и Республики Армения останавливаются на занимаемых позициях.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12324340@egNews