Самарскому университету им. Королева предложено стать оператором научно-образовательного центра Самарской области

Сегодня, 17 июня, в Правительстве Самарской области состоялась встреча Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, министра образования Самарской области Виктора Акопьяна и ректора Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева Владимира Богатырева.

Обсуждались вопросы развития университета и работа в рамках НОЦ «Инженерия будущего», перед которым сейчас стоит задача получить мировой статус.

«Огромная работа сегодня проводится вами лично и университетом по созданию условий для эффективного развития важнейшего для Самарской области проекта – научно-образовательного центра, – отметил Дмитрий Азаров. – Буквально вчера завершилась вторая стратегическая сессия, и рад был услышать, что направление двигателестроения отмечено как лидирующее среди 9 проектов НОЦ. Благодаря вашему участию, нацеленности научного коллектива на результат есть хороший задел, который во многом позволит нам претендовать на лидирующие позиции в предстоящем конкурсе по отбору научно-образовательных центров».

Губернатор подчеркнул, что работа Самарского университета им. Королева получила положительную оценку со стороны всех участников НОЦ: именно поэтому вузу предложено стать оператором научно-образовательного центра, который в дальнейшем будет аккумулировать все идеи, выполнять консолидирующую функцию. «Понятно, что есть конкуренция научных школ, разные взгляды на проекты, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Очень надеюсь на ваш опыт и на вашу мудрость, потому что поиск консенсусных решений очень тяжелая задача, большая работа, но без нее НОЦу достичь результатов будет невозможно».

Помимо работы в рамках научно-образовательного центра, Самарский университет им. Королева активно занимается разработкой новой стратегии развития до 2030 года и принимает участие в реализации национальных проектов «Наука» и «Образование». Актуальным для университета является увеличение бюджетных мест по востребованным в экономике региона направлениям и специальностям. «Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно говорил, что соотношение платных и бюджетных студентов должно составить 40% на 60%», – акцентировал внимание Владимир Богатырев. Он также отметил, что после демографического спада, который был в девяностые, наблюдается демографический рост. По прогнозам аналитиков, рост рождаемости в России продолжится, а, значит, ежегодно будет увеличиваться и число абитуриентов. «Благодаря поддержке Губернатора и Правительства Самарской области интерес к университету из года в год растет. Статистика показывает, что все больше студентов приезжают к нам из других городов и регионов», – добавил ректор.

Способствует этому и тот факт, что университет последовательно укрепляет свои позиции на международном уровне, благодаря участию в Проекте 5-100. Проект стартовал в 2013 году. На тот момент университет не состоял ни в одном международном рейтинге. «За прошедшие восемь лет мы существенно продвинулись и находимся сегодня в группе вузов, разделивших 591-600 места, в одном из самых авторитетных международных рейтингов – QS World University Rankings. В 1000 ведущих университетов мира входит всего 28 российских вузов, оказаться в их числе – это огромное достижение для регионального вуза», – сказал Владимир Богатырев.

Глава региона отметил стабильную динамику университета, а также подчеркнул, что регион окажет содействие в дальнейшем развитии вуза и увеличении бюджетных мест, «чтобы самые талантливые ребята выбирали качественное образование на территории региона».

Для справки

Региональный научно-образовательный центр «Инженерия будущего» был создан в Самарской области в 2019 году.

Цель НОЦ – кооперация науки, образования и бизнеса для создания востребованных коммерческих проектов мирового уровня и развития кадрового потенциала для решения крупных научно-технологических задач.

В Консорциум НОЦ входят ведущие вузы региона – Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва, Самарский государственный медицинский университет, Самарский государственный технический университет, Тольяттинский государственный университет, Самарский государственный университет путей сообщения, Самарский государственный аграрный университет; Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, ведущие региональные научно-образовательные организации; институты развития, такие как Академия Ростеха, Президентская Библиотека имени Б.Н. Ельцина; внешние партнеры – «Кванториум 63», Санкт-Петербургский государственный экономический университет. Якорные индустриальные партнеры – ГК «Ростех», ГК «Роскосмос», «Объединенная ракетно-космическая корпорация». Налажено взаимодействие с международными партнерами из Белоруссии, Мексики, Китая, Финляндии, Аргентины.

Самарский НОЦ «Инженерия будущего (EngineFuture)» определил для себя три основных вектора развития – это новые аэрокосмические системы, технологии, материалы и цифровые решения; медицинские технологии; передовые транспортные системы с интеллектуальными решениями. Задача НОЦ – войти в следующую пятерку федеральных научно-образовательных центров и получить статус НОЦ мирового уровня.