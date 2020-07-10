Самарский университет им. Королёва усиливает противоэпидемиологические мероприятия

Ректор Самарского университета им. Королёва Владимир Богатырев подписал приказ о продлении режима дистанционной работы университета до 16 июля 2020 года. Данное решение принято в рамках мер, предусмотренных приказом Минобрнауки РФ и постановлением губернатора Самарской области в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

В соответствии с приказом, в дополнение к уже действующим ограничениям отменяются или переносятся на более поздний срок все мероприятия, запланированные на период с 10 по 16 июля включительно.

Руководители структурных подразделений вуза должны будут определить численность сотрудников, которые до 16 июля 2020 года обеспечат работу подразделений, соблюдая необходимые правила по нахождению в помещениях университета: контроль температуры сотрудников при входе в организацию, обработка рук кожными антисептиками, регулярное проветривание рабочих помещений, соблюдение масочного режима и социального дистанцирования.

Также руководители структурных подразделений должны определить численность сотрудников, работающих дистанционно: рекомендовано принять такие решения в отношении людей в возрасте 65 лет и старше, а также работников, имеющих хронические заболевания, и перенесших инфаркт или инсульт.

Помимо этого рекомендуется обеспечить ограничение межрегионального перемещения сотрудников.

Научная деятельность в этот период в университете должна осуществляться с соблюдением мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся по-прежнему будет осуществляться с помощью электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Также в режиме онлайн продолжается и приемная кампания Самарского университета.

Напомним, что до 1 сентября студенты Самарского университета им. Королёва будут находиться на каникулах, а преподаватели – в отпусках.

Фото: pixabay.com