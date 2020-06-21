Салютные расчеты Балтийского флота готовятся к праздничным мероприятиям

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 21 giugno 2020

21.06.2020 (10:22)

Военнослужащие гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота завершили подготовку артиллерийских орудий и фейерверочных установок.

Праздничный артиллерийский салют 24 июня произведут из орудий ЗИС-3, выпущенных в 1943 году. Пушки, стоящие на вооружении мотострелкового полка, участвовали в штурме Кенигсберга. На некоторых из них имеются следы от осколков ушедшей войны. Теперь эти пушки, которые до сих пор в строю, осуществляют звуковое сопровождение салютов, благодаря характерному, отрывистому звуку, издаваемому при выстреле.

Праздничный салют в Калининграде 24 июня будет произведен из трех 105-мм и 125-мм салютных и фейерверочных установок и трех 76-мм пушек ЗИС-3 в парке Победы за мемориалом 1200 воинам-гвардейцам. По традиции, в 22:00 будет дано 30 артиллерийских залпов.

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